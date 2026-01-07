Luis Advíncula: Con estas emotivas palabras se despidió de Boca Juniors

El lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, confirmó su alejamiento del club argentino Boca Juniors. Además, aclaró que su futuro profesional lo continuará en el Perú.

Mediante una entrevista al canal de YouTube ‘El Canal de Boca’, señaló que “es complicado irte de un club así. Estoy agradecido, porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado. Ellos se han portado muy bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí.”

Como se sabe, Luis Advíncula llegó a Boca Juniors el 2021 logrando ganar una Copa Argentina, una Copa de la Liga, un torneo de primera división y una Supercopa Argentina. También se recuerda su participación en el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023.

Tras su paso por Boca Juniors, diversos medios dan por hecho que ‘El Rayo’ jugará esta temporada en Alianza Lima, cuyo plantel se encuentra actualmente en Montevideo, Uruguay, realizando los trabajos de pretemporada.

