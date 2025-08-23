Luis Carrillo Pinto responde: ¿cuál será el rival de Alianza Lima en cuartos de la Sudamericana?
Luis Carrillo Pinto, periodista deportivo y especialista de Sports B, habló para el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ sobre la situación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Respondió a la gran pegunta que muchos se hacen por estos días: ¿qué equipo será su rival en los cuartos de final? Asimismo, mencionó cuáles han sido los aciertos de la dirigencia blanquiazul, así como el dinero que ha ganado el club por su participación en torneos internacionales.