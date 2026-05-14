Madonna, Shakira y BTS darán el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 | VIDEO

Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el show de medio tiempo en la Final del Mundial 2026 a desarrollarse el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, hizo el anuncio mediante un divertido video en sus redes sociales en su calidad de “seleccionador” de esos artistas. Él dio la noticia en compañía de varios personajes de Plaza Sésamo.

Minutos después, la propia FIFA reconfirmó en sus redes sociales esta noticia que rápidamente se hizo viral en todo el planeta.

Cabe apuntar que el espectáculo del entretiempo de la final de la Copa del Mundo será producido por Global Citizen, una organización sin fines de lucro que realiza shows musicales masivos con objetivos netamente benéficos.

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The world’s biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin! A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

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