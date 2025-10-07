Miguel Ángel Russo internado y con pronóstico reservado

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, atraviesa por un estado de salud complicado, pues así lo informó el propio club ‘xeneize’ a través de un parte médico publicado en sus cuentas oficiales donde ahondó más el tema sobre la salud del DT argentino.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, indicaron desde el equipo ‘xeneize’.

Y es que en las últimas semanas, Russo no ha estado bien de salud, incluso había pasado por el médico en varias oportunidades lo cual no lo mantuvo 100% en el banco de Boca Juniors. Pues una infección urinaria lo atacó en el mes de septiembre lo cual lo tuvo internado por varios días.

Cabe mencionar que el DT argentino tuvo su paso por Alianza Lima en el 2019, sin embargo, su estadía en Perú fue solo por cuatro meses ya que los resultados en el torneo loca y luego, la eliminación de Copa Libertadores, llevó al técnico a rescindir su contrato con el cuadro ‘blanquiazul’.

