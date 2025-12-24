Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer de un teleférico

El fútbol alemán está de luto tras el fallecimiento de Sebastian Hertner. El deportista de 34 años perdió la vida el pasado domingo en el centro de esquí Savin Kuk, en la localidad de Žabljak, al norte de Montenegro, luego de precipitarse desde una altura de 70 metros.

Cerca de las 1:00 p.m. (hora local), Hertner y su esposa se trasladaban en una aerosilla del complejo invernal ubicado en la cordillera de Durmitor. Según reportes del diario BILD, un fallo técnico provocó que un cable se desprendiera, causando que el transporte se deslizara violentamente hacia atrás e impactara contra otra estructura.

El choque resultó fatal para el exdefensor, quien cayó al vacío. Por su parte, su pareja de 30 años logró sobrevivir al quedar atrapada entre los restos de la instalación, aunque sufrió una fractura de pierna y fue trasladada de urgencia a un hospital local.

A pesar de que la fiscalía montenegrina inició una investigación inmediata y ordenó el cierre del teleférico, el servicio retomó sus operaciones apenas 24 horas después de la tragedia. Esta decisión ha generado una intensa ola de críticas en los medios locales, cuestionando los protocolos de seguridad en las pistas de Žabljak.

TRAYECTORIA DE SEBASTIAN HERTNER

Sebastian Hertner consolidó su carrera principalmente en la 2. Bundesliga, donde defendió los colores de instituciones históricas como:

1860 Múnich

Erzgebirge Aue

Darmstadt 98

Formado en las juveniles del VfB Stuttgart, el zaguero también representó a su país en las categorías Sub-18 y Sub-19, compartiendo vestuario con figuras de la talla de Christoph Kramer (campeón del mundo) y Felix Kroos. En la actualidad, ejercía como capitán del ETSV Hamburgo en la Oberliga.

El ETSV Hamburgo expresó su dolor mediante un comunicado en redes sociales: “Estamos consternados. Nuestro capitán Sebastian Hertner sufrió un accidente fatal en sus vacaciones. Acompañamos a su familia en este difícil momento”. Clubes como el Darmstadt 98 y el Stuttgart también se unieron a las condolencias, recordando su profesionalismo y perfil humano.

