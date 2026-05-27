Muere el gran Miguel Portanova, leyenda del periodismo peruano, a los 84 años

El periodismo deportivo peruano está de luto. Este miércoles 27 de mayo se confirmó el fallecimiento del célebre narrador Miguel Portanova Claros a los 84 años de edad. La noticia fue difundida inicialmente por su hijo en círculos de prensa y posteriormente ratificada por colegas en diversas plataformas digitales.

A través de un sentido comunicado, sus seres queridos expresaron: “En memoria de Miguel Portanova Claros. Te amamos profundamente, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Tu familia y amigos te despedimos con infinito cariño”.

Aunque no se revelaron los motivos exactos de su deceso, el cronista sufrió complicaciones cardíacas hace más de una década que requirieron intervención quirúrgica. Pese a que esto redujo su exposición en los medios, jamás mermó su entusiasmo por el desarrollo del deporte nacional.

Trayectoria y cobertura de los Juegos Olímpicos

Miguel Portanova destacó por su conocimiento multidisciplinario en una época dorada de la locución local, compartiendo escenarios con figuras de la talla de Alfonso “Pocho” Rospigliosi, Humberto Martínez Morosini y Luis Ángel Pinasco.

Su camino en las transmisiones de vóley peruano inició en los Juegos Bolivarianos de 1973. Desde ese momento, su voz se transformó en un referente de la disciplina, alcanzando su punto más alto durante los Juegos Olímpicos de Seúl 88, donde narró la histórica campaña de la selección nacional que obtuvo la medalla de plata frente a la Unión Soviética.

Con una constancia admirable, acumuló la cobertura de 12 citas olímpicas consecutivas, desde Múnich 1972 hasta Río 2016, extendiendo sus labores de corresponsalía de forma remota incluso durante Tokio 2020.

Orígenes y debut inesperado en la radio

Nacido en el Callao el 18 de febrero de 1942, creció vinculado al fútbol e incluso integró las categorías juveniles del Sport Boys. Su ingreso a los micrófonos ocurrió de forma fortuita en 1964 tras ganar un certamen en Radio Mundial. Al día siguiente, ante la ausencia del relator oficial en el Estadio Nacional para un encuentro entre Universitario y Sport Boys, asumió la conducción de emergencia, iniciando así una trayectoria de cinco décadas.

A lo largo de su carrera integró proyectos emblemáticos como:

La Voz del Deporte (con más de veinte años al aire).

El equipo de Ovación en Radio El Sol.

Pregón Deportivo en Radio La Crónica.

El sintonizado espacio televisivo Gigante Deportivo durante los años 80.

Entre sus coberturas más recordadas figuran el empate 2-2 de la selección peruana ante Argentina en La Bombonera (1969), el Mundial de Argentina 78 y la pelea de boxeo de Orlando Romero en el Madison Square Garden (1983). Además, ejerció la presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú entre 1993 y 1996, impulsando la docencia institucional.

Detalles del Velatorio y Entierro

Los restos del recordado comunicador serán velados y sepultados de acuerdo con el siguiente cronograma oficial:

Velatorio: Jueves 28 de mayo, de 10:30 a.m. a 9:00 p.m., en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Miraflores).

Sepelio: Viernes 29 de mayo a las 12:00 p.m. (mediodía) en el Cementerio Británico del Callao.

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