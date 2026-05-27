Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Julio Iglesias volvió más seductor que nunca y encendió el duelo ante Bunbury!

Julio Iglesias volvió al escenario para buscar nuevamente su lugar entre los finalistas.

En su video de presentación, el participante recordó que inició la temporada sentado en una silla de consagrados y destacó que alcanzó ocho batallas ganadas antes de abandonar la competencia. Además, aseguró que regresó más preparado que nunca y dispuesto a no repetir los errores del pasado.

“Vine a demostrar que no tropiezo dos veces con la misma piedra”, afirmó el imitador antes de reaparecer en el escenario.

Para esta decisiva noche, Julio Iglesias eligió enfrentarse a Enrique Bunbury, protagonizando así un inesperado choque entre dos estilos completamente distintos. Mientras el rock y la intensidad se hicieron presentes con Bunbury, Julio Iglesias apostó por el romanticismo y la elegancia característica del intérprete español.

Con el tema “Me va, me va”, el participante desplegó una presentación llena de carisma, desplazándose por el escenario con soltura y conectando con el público a través de la esencia clásica y seductora de Julio Iglesias.

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