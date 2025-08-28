Néstor Gorosito aclaró su futuro: esta es su decisión sobre Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito, se pronunció sobre dos temas que generan expectativa en el universo blanquiazul: su continuidad en el club y el rival que deberán enfrentar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En primer lugar, el técnico argentino reconoció que se siente cómodo en el equipo victoriano junto a su comando técnico, pero dejó en claro que la decisión final está en manos de la administración íntima. Su pedido fue concreto: que la dirigencia resuelva su futuro en setiembre y no a fin de año, con el fin de tener claridad y opciones de trabajo en caso no continúe.

“Hace un mes y medio o dos les dije que en setiembre quiero definir mi futuro. No quería llegar a diciembre y que me digan que no. Ellos manifestaron que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no”, señaló en entrevista con ESPN.

Aunque su contrato con Alianza Lima vence a fines de 2025, todo indica que seguirá en el cargo debido a los buenos resultados obtenidos en torneos internacionales. Bajo su mando, los blanquiazules alcanzaron por segunda vez en su historia los cuartos de final de la Copa Sudamericana y han conseguido siete triunfos internacionales en lo que va del año, superando la histórica campaña de 1978.

FUTURO DE ALIANZA LIMA EN COPA SUDAMERICANA

Por otro lado, Gorosito también opinó sobre la incertidumbre en torno al próximo rival de Alianza Lima en la Sudamericana, ya que la Conmebol aún no resuelve qué ocurrirá con Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, cuyo partido de vuelta fue suspendido tras una batalla campal entre hinchas.

“Estamos a la espera del rival con incertidumbre. Pase quien pase, no queremos que sea a puertas cerradas. Pero si podemos pasar sin jugar, siempre es mejor. Hay que cumplir reglamentariamente lo que corresponda”, afirmó el DT.

La expectativa en Matute es máxima. Los íntimos no solo viven un gran presente en lo deportivo, sino que también dependen de la decisión dirigencial para asegurar la continuidad de Gorosito, quien ya dejó en claro que quiere definir su futuro en cuestión de semanas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7