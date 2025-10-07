¿Néstor Gorosito se queda o se va de Alianza Lima? Esto dijo Franco Navarro

Alianza Lima parece estar fuera de la pelea por el Torneo Clausura, sin embargo, la salida de Néstor Gorosito no es una opción en el cuadro ‘blanquiazul’, pues así lo confirmó el gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo ante los medios de prensa.

Y es que para Navarro, Alianza Lima busca mantener el proceso que ya inició con Néstor Gorosito y que su salida al término del 2025 no está en los planes. Cabe mencionar que los rumores sobre la posible salida de Gorosito se dieron luego de la eliminación de Copa Sudamericana y los resultados negativos en el Clausura.

“En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, dijo Navarro Mandayo.

