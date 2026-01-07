Temas
¡No va más! Luis Advíncula se marcha de Boca Juniors y su futuro estaría en Perú

¡No va más! Luis Advíncula se marcha de Boca Juniors y su futuro estaría en Perú
Luis Advíncula estaría a un paso de dejar Boca Juniors. Según medios argentinos, el lateral peruano solicitó su desvinculación del club xeneize para incorporarse a Alianza Lima, que ya trabaja su pretemporada en Uruguay.

Los periodistas Gastón Gerke y Emiliano Raddi informaron en sus redes sociales que el lateral de la selección peruana llegó a un acuerdo con la dirigencia para no continuar en el club. De esta manera, el ciclo de Luis Advíncula en Boca Juniors habría llegado a su fin. Además, se pudo conocer que el “Rayo” era considerado un jugador costoso para el cuadro xeneize y que no estaba en los planes del comando técnico, factores que, sumados a su decisión de continuar su carrera en el Perú, facilitaron su salida y su posterior llegada a Alianza Lima.

Desde su llegada a Boca Juniors en 2021, Luis Advíncula conquistó cuatro títulos: la Copa Argentina 2021, la Liga Profesional y la Copa de la Liga 2022, y la Supercopa Argentina 2023. En ese periodo disputó 169 partidos y anotó seis goles. Además, fue parte de la campaña que llevó al club a la final de la Copa Libertadores 2023, en la que incluso marcó un tanto, aunque Boca cayó 2-1 ante Fluminense de Brasil.

Fichajes de Alianza Lima

Con la llegada de Luis Advíncula, Alianza Lima sumaría un séptimo fichaje de cara a la temporada 2026. Esta es la lista completa de los refuerzos del cuadro “grone”:

  • Pablo Guede (Entrenador)
  • Jairo Vélez (Volante)
  • Luis Ramos (Delantero)
  • Alejandro Duarte (Arquero)
  • D’Alessandro Montenegro (Defensa)
  • Cristian Carbajal (Defensa)
  • Federico Girotti (Delantero)
  • Mateo Antoni (Defensa)

