¡No va más! Luis Advíncula se marcha de Boca Juniors y su futuro estaría en Perú
Luis Advíncula estaría a un paso de dejar Boca Juniors. Según medios argentinos, el lateral peruano solicitó su desvinculación del club xeneize para incorporarse a Alianza Lima, que ya trabaja su pretemporada en Uruguay.
Los periodistas Gastón Gerke y Emiliano Raddi informaron en sus redes sociales que el lateral de la selección peruana llegó a un acuerdo con la dirigencia para no continuar en el club. De esta manera, el ciclo de Luis Advíncula en Boca Juniors habría llegado a su fin. Además, se pudo conocer que el “Rayo” era considerado un jugador costoso para el cuadro xeneize y que no estaba en los planes del comando técnico, factores que, sumados a su decisión de continuar su carrera en el Perú, facilitaron su salida y su posterior llegada a Alianza Lima.
Desde su llegada a Boca Juniors en 2021, Luis Advíncula conquistó cuatro títulos: la Copa Argentina 2021, la Liga Profesional y la Copa de la Liga 2022, y la Supercopa Argentina 2023. En ese periodo disputó 169 partidos y anotó seis goles. Además, fue parte de la campaña que llevó al club a la final de la Copa Libertadores 2023, en la que incluso marcó un tanto, aunque Boca cayó 2-1 ante Fluminense de Brasil.
Fichajes de Alianza Lima
Con la llegada de Luis Advíncula, Alianza Lima sumaría un séptimo fichaje de cara a la temporada 2026. Esta es la lista completa de los refuerzos del cuadro “grone”:
- Pablo Guede (Entrenador)
- Jairo Vélez (Volante)
- Luis Ramos (Delantero)
- Alejandro Duarte (Arquero)
- D’Alessandro Montenegro (Defensa)
- Cristian Carbajal (Defensa)
- Federico Girotti (Delantero)
- Mateo Antoni (Defensa)