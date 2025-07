Nolberto Solano es el nuevo DT de la selección de Pakistán

Nolberto Solano irá hasta el continente asiático para dirigir a la selección de Pakistán y también a su seleccionado sub-23, la noticia fue confirmada por el medio pakistaní, Geo News, quien indicó que el peruano llegó a un acuerdo de palabra con la Federación de Fútbol de Pakistán.

“La Federación de Fútbol de Pakistán ha dado un gran paso adelante al aprobar el nombramiento de Nolberto Solano como nuevo entrenador, y de Jorge Castaneira como entrenador asistente de las selecciones nacionales absoluta y Sub 23 de Pakistán”, informó Geo News.

Under President Mohsen Gilani’s leadership, PFF proudly welcomes Nolberto Solano 🇵🇪 as Head Coach of Pakistan U23 with a pathway to the senior team! 🟢⚽️

A true legend with EPL, World Cup & Copa América pedigree it’s a new era for Pakistan football. #WelcomeSolano pic.twitter.com/JdQUtPuVbd

— Pakistan Football Federation (@TheRealPFF) July 21, 2025