Nuevo pronunciamiento: CONMEBOL estudia sanciones tras suspensión del Independiente vs. Universidad de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) emitió un nuevo comunicado en el que se pronunció de manera firme tras los graves incidentes de violencia ocurridos anoche durante el partido entre Club Atlético Independiente y Universidad de Chile, válido por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

La entidad expresó su “enérgico repudio y condena” frente a los hechos registrados tanto dentro como fuera del estadio, que obligaron a suspender y posteriormente cancelar el encuentro.

Asimismo, informó que “se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad para dar seguimiento a la situación de las personas afectadas”.

Además, precisó que el caso ya está siendo evaluado por la Unidad Disciplinaria, encargada de aplicar las sanciones correspondientes conforme al reglamento.

“El compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol es absoluto”, señaló la institución, al tiempo que instó a los clubes a reforzar las medidas de prevención y control cuando sean locales, a fin de garantizar la seguridad de los jugadores, hinchas y asistentes.

