Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Oliver Sonne anota su primer gol a los 91′ y le da la clasificación a su equipo | VIDEO

Deportes
Oliver Sonne anota su primer gol a los 91′ y le da la clasificación a su equipo | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
Oliver Sonne anotó el gol de la clasificación para la victoria del Burnley 2-1 sobre el Derby County, en el choque que se disputó este martes por la segunda ronda de la Copa de la Liga (EFL Cup) de Inglaterra. En el estadio Turf Moor, y tras un partido muy disputado, a los 91’, el jugador peruano-danés se encontró en zona de ataque, realizó una diagonal para desmarcarse y marcó el gol definitivo para su club.

