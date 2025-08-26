Oliver Sonne anota su primer gol a los 91′ y le da la clasificación a su equipo | VIDEO
Oliver Sonne anotó el gol de la clasificación para la victoria del Burnley 2-1 sobre el Derby County, en el choque que se disputó este martes por la segunda ronda de la Copa de la Liga (EFL Cup) de Inglaterra. En el estadio Turf Moor, y tras un partido muy disputado, a los 91’, el jugador peruano-danés se encontró en zona de ataque, realizó una diagonal para desmarcarse y marcó el gol definitivo para su club.
¡GOL DE OLIVER SONNE! ¡EL PERUANO ANOTÓ AL 91’ PARA QUE EL BURNLEY PASE A LA SIGUIENTE RONDA DE LA EFL CUP! 🔥🇵🇪
— Pase Filtrado (@pasefiltradope) August 26, 2025
¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐒𝐎𝐍𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐔𝐑𝐍𝐋𝐄𝐘! 🇵🇪⚽️
Oliver Sonne anota su primera conquista con Burnley por la EFL Cup. Celebración de último minuto, definiendo como delantero, para eliminar a Derby County (2-1). ¡Gran noticia! 🏴🔝pic.twitter.com/cO37zeFmLy
— Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 26, 2025
Tonight's highlights 📺 pic.twitter.com/DCt8wLYuOr
— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 26, 2025