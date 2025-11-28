Palmeiras se pronuncia sobre muerte de su hincha en Lima a poco de la final de Libertadores

El club Palmeiras envió un sentido comunicado en sus redes sociales donde lamenta la muerte de uno de sus hinchas previo a la final de la Copa Libertadores de América, pues este viernes en horas de la tarde, un aficionado brasileño murió en la Costa Verde de Lima cuando se trasladaba en un Mira Bus.

Pues la hinchada de Palmeiras había organizado una fiesta este viernes en la playa La Herradura por lo que todos los caminos llegaban hasta el distrito de Chorrillos. Sin embargo, un hincha que iba saltando no vio la aproximación de un puente peatonal por lo que cayó a la pista tras el impacto.

Ante ello, el club brasileño envió un sentido comunicado en donde lamentó la muerte de su hincha y envió las condolencias a la familia ya amigos. “La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29)”, indicaron.

Asimismo, Palmeiras citó a lo que indicaron las autoridades peruanas sobre el fallecimiento de su hincha. “Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, finalizó.

