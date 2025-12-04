¿Paolo Guerrero influyó en la salida de Hernán Barcos de Alianza? Esto respondió el deportista

Paolo Guerrero salió al frente para aclarar uno de los rumores que más ruido ha generado en los últimos días: su supuesta influencia en la no renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima.

El delantero negó tajantemente cualquier injerencia y señaló que estas insinuaciones no solo dañan su imagen, sino que también afectan su rendimiento en la cancha. Además, expresó su agradecimiento al ‘Pirata’ y afirmó que, por su parte, el atacante argentino debería continuar en el club.

Guerrero recordó que Alianza Lima es parte fundamental de su vida desde niño y que jamás haría algo que perjudique a la institución.

En ese sentido, subrayó que las decisiones sobre contratos, renovaciones y salidas son tomadas exclusivamente por la dirigencia y el comando técnico. “No hay nadie por encima del club. Yo vine a aportar, a hacer goles y dar lo mejor de mí”, indicó.

El goleador histórico de la selección peruana también mostró su molestia por las versiones que lo responsabilizan de la salida de Barcos.

Afirmó que existe una “ojeriza” en su contra y que espera que los responsables de estas versiones salgan a desmentir. “Yo soy uno más del grupo, no decido nada. Siento que se la agarran conmigo, pero solo entrego la vida por Alianza Lima”, remarcó.

Finalmente, Guerrero reiteró su respeto y gratitud hacia Hernán Barcos por los títulos y goles conseguidos durante sus cinco temporadas en el club. “Por mi parte que se quede. Estoy agradecido con él por todo lo que le ha dado al equipo. Pero las decisiones las toma la comisión y el cuerpo técnico”, sentenció el delantero de 41 años.