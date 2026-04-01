Partidos de hoy, miércoles 1 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 1 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
- Serie A – Brasil
5:30 p.m. | Internacional vs Sao Paulo – L1 Play
5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol – L1 Play
6:00 p.m. | Cruzeiro vs Vitoria – L1 Play
6:00 p.m. | Bahía vs Paranaense – L1 Play
6:30 p.m. | Coritiba vs Vasco da Gama – L1 Play
7:30 p.m. | Fluminense vs Corinthians – L1 Play
- Primera División – Argentina
6.00 p.m. | Lanús vs Platense – Fanatiz
- Copa Argentina
5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Chaco For Ever – TyC Sports
- Primera División – Argentina
7:15 p.m. | Instituto vs Atlanta – TyC Sports
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Bayern Munich vs Manchester United – ESPN 2, Disney
2:00 p.m. | Chelsea vs Arsenal – ESPN 2, Disney+