Deportes

Partidos de hoy, miércoles 1 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 1 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

  • Serie A – Brasil

5:30 p.m. | Internacional vs Sao Paulo – L1 Play

5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol – L1 Play

6:00 p.m. | Cruzeiro vs Vitoria – L1 Play

6:00 p.m. | Bahía vs Paranaense – L1 Play

6:30 p.m. | Coritiba vs Vasco da Gama – L1 Play

7:30 p.m. | Fluminense vs Corinthians – L1 Play

  • Primera División – Argentina

6.00 p.m. | Lanús vs Platense – Fanatiz

  • Copa Argentina

5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Chaco For Ever – TyC Sports

  • Primera División – Argentina

7:15 p.m. | Instituto vs Atlanta – TyC Sports

  • Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. | Bayern Munich vs Manchester United – ESPN 2, Disney

2:00 p.m. | Chelsea vs Arsenal – ESPN 2, Disney+

