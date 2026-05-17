ONPE excluye a Galaga y solicita solo 20 vehículos propios para la segunda vuelta

Tras el caos registrado en la primera vuelta, la ONPE ha realizado cambios como excluir a la empresa Galaga del nuevo proceso de contratación. Sin embargo, persisten dudas sobre los requisitos establecidos y la capacidad logística para evitar nuevos retrasos. Punto Final detectó cómo se viene dando la preparación para el crucial transporte del material electoral y la seguridad informática. Entre ellos, llama poderosamente la atención que la ONPE ha solicitado menos vehículos de transporte en comparación de la primera vuelta.

En cuanto al transporte del material electoral, la ONPE convocó a 13 empresas, sin incluir a Galaga SAC, la empresa involucrada en el escándalo de la primera vuelta y que se encuentra en proceso de investigación. Sin embargo, Galaga envió un correo solicitando participar.

“Han invitado a otras empresas, y nosotros nos hemos auto invitado solos porque hemos consultado, hemos hecho observaciones a las consultas… Hasta ahora no nos han pagado un sol”, manifestó Cristian Castillo, abogado de Galaga. A pesar de las críticas a la ONPE y a sus procesos, señaló que buscan nuevamente postular porque como empresa necesitan trabajar y seguir generando movimientos.

Luego de que el 12 de abril se registraran mesas sin instalar en los tiempos previstos, la ONPE responsabilizó a Galaga, empresa que incluso en redes sociales buscaba contratar choferes a solo días de los comicios. Sin embargo, Galafa insiste en que el problema fue de la ONPE que no tuvo el material electoral a tiempo. “Todos los vehículos estuvieron a disposición de la onpe en número de 400 vehículos. No es que faltaran vehículos, sino que la onpe no tenía mapeado el packing y la cantidad de metros cúbicos para cada centro de votación”, mencionó el abogado Castillo.

Según la empresa, en la madrugada del 12 de abril se presentó un problema que cambió todos los planes. “Se tuvo que trasladar equipos informáticos que no estaban listos al momento de ser requeridos para subir al camión. No estaban siquiera programados. Tuvieron que hacer la reprogramación. Tuvieron que invertir más tiempo en habilitar esos equipos”, detalló el abogado de Galaga.

TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL

Punto Final realizó una comparación entre los dos TDR (términos de referencia o requisitos) lanzados por la ONPE para el traslado de material electoral de la primera y segunda vuelta. Los dos procesos se han realizado fuera de la ley de contrataciones del estado, es decir, no se permiten impugnaciones o apelaciones a los resultados.

Increíblemente, en el nuevo TDR para la segunda vuelta, la ONPE exige menos flota propia que en la primera vuelta. Solicita solo 20 vehículos frente a los 40 requeridos para el 12 de abril. A esto se suma que las mismas oficinas de la ONPE que supervisaron a Galaga lo harán esta vez con la empresa ganadora.

Cabe señalar que el nuevo TDR incluye más opciones de tipo de vehículo para el traslado de material electoral. Y otra diferencia importante es que ya no se distribuirán equipos informáticos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Además de la empresa que ONPE contrató para auditar sus sistemas electorales, también contó con un hacking ético. Se trata de un servicio de seguridad informática en donde expertos tratan de atacar y vulnerar los servicios informáticos de la ONPE, con el objetivo de descubrir fallas antes de que lo haga un atacante real.

Este trabajo lo realizó la empresa Strategos entre el 16 de febrero y el 10 de abril, detectando problemas. La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva a los informes elaborados por esta empresa. Los documentos revelan 50 vulnerabilidades detectadas en los sistemas informáticos de la ONPE, algunas consideradas de alto riesgo

El más grave: un servidor sin contraseña. Lo que significa que cualquiera con acceso a la red interna podía entrar. En respuesta escrita a Punto Final, la ONPE aseguró que el problema fue detectado y resuelto antes de la primera vuelta.

De acuerdo a Jean Carlo Vallejos Pongo, arquitecto de datos e IA, algunos de estos problemas ya habían sido identificados meses antes. “Ya se tenía un estudio de octubre del año pasado. Se habían identificado ya estos hallazgos. Y en este nuevo estudio, los mismos resultados del año pasado han seguido”, señaló el experto.

Consultado por Punto Final, la ONPE informó que el servicio de hacking ético y pruebas de seguridad continuará ejecutándose para la segunda vuelta, entre el 23 de mayo y el 7 de junio.

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