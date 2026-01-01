Partidos de hoy, jueves 1 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 1 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 1 DE ENERO

Premier League – Inglaterra

12:30 p.m. | Crystal Palace vs Fulham – Disney+

12:30 p.m. | Liverpool vs Leeds – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Brentford vs Tottenham – Disney+

3:00 p.m. | Sunderland vs Manchester City – ESPN, Disney+

Championship – Inglaterra

7:30 a.m. | Blackburn Rovers vs Wrexham – Disney+

10:00 a.m. | Southampton vs Millwall – ESPN 5, Disney+

12:30 p.m. | Sheffield United vs Leicester City – ESPN 5, Disney+

