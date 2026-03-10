Partidos de hoy, martes 10 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 10 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 10 DE MARZO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona – ESPN, Disney+, Pluto TV, YouTube Telefé
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Galatasaray vs Liverpool – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Atalanta vs Bayern Múnich – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Tottenham – ESPN 5, Disney+
- Concachampions – Concacaf
6:00 p.m. | Philadelphia Union vs América – Disney+
8:00 p.m. | Monterrey vs Cruz Azul – Disney+
10:00 p.m. | Los Angeles FC vs Alajuelense – Disney+
- Copa Libertadores Sub 20 – Conmebol
5:00 p.m. | Bolívar vs Flamengo – DSports, DGO, Pluto TV
7:00 p.m. | Medellín vs Estudiantes de Mérida – DSports, DGO, Pluto TV
- Primera División – Argentina
5:45 p.m. | Tigre vs Vélez – Disney+
5:45 p.m. | Independiente vs Unión Santa Fe – TyC Sports
8:00 p.m. | Sarmiento vs Racing – Disney+
8:00 p.m. | Newells vs Platense – TyC Sports