Deportes

Partidos de hoy, martes 10 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 10 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 10 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 10 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona – ESPN, Disney+, Pluto TV, YouTube Telefé

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Galatasaray vs Liverpool – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Atalanta vs Bayern Múnich – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Tottenham – ESPN 5, Disney+

  • Concachampions – Concacaf

6:00 p.m. | Philadelphia Union vs América – Disney+

8:00 p.m. | Monterrey vs Cruz Azul – Disney+

10:00 p.m. | Los Angeles FC vs Alajuelense – Disney+

  • Copa Libertadores Sub 20 – Conmebol

5:00 p.m. | Bolívar vs Flamengo – DSports, DGO, Pluto TV

7:00 p.m. | Medellín vs Estudiantes de Mérida – DSports, DGO, Pluto TV

  • Primera División – Argentina

5:45 p.m. | Tigre vs Vélez – Disney+

5:45 p.m. | Independiente vs Unión Santa Fe – TyC Sports

8:00 p.m. | Sarmiento vs Racing – Disney+

8:00 p.m. | Newells vs Platense – TyC Sports

