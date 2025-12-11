Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE DICIEMBRE
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. | Utrecht vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 3
12:45 p.m. | PFC Ludogorets vs. PAOK FC – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Nice vs. SC Braga – Disney+ Premium
12:45 p.m. | GNK Dinamo vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. | Young Boys vs. Lille – Disney+, ESPN 4
12:45 p.m. | Sturm Graz vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Midtjylland vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | Friburgo vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Celta vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | O. Lyon vs. Go Ahead Eagles – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. | SK Brann vs. Fenerbahce – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Porto vs. Malmö FF – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | FC Basel vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Celtic FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 2
3:00 p.m. | Panathinaikos vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FCSB vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 7
- Conference League – UEFA
12:45 p.m. | Breidablik UBK vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Fiorentina vs. Dynamo Kyiv – Disney+ Premium
12:45 p.m. | BK Häcken vs. AEK Larnaca – Disney+ Premium
12:45 p.m. | KF Shkendija vs. Slovam Bratislava – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Noah vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Jagiellonia vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Drita vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Samsunspor vs. AEK FC – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FCU Craiova vs. Sparta Praha – Disney+ Premium
3:00 p.m. | HNK Rijeka vs. NK Celje – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Rapid Wien vs. AC Omonia – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Lech Poznan vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Aberdeen vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Lincoln Red vs. Sigma Olomuc – Disney+ Premium
3:00 p.m. | KuPS Lausanne Sport – Disney+ Premium
3:00 p.m. | BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Rakow Czestochowa vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium