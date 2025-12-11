Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE DICIEMBRE

  • Europa League – UEFA

12:45 p.m. | Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium, ESPN 7

12:45 p.m. | Utrecht vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 3

12:45 p.m. | PFC Ludogorets vs. PAOK FC – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Nice vs. SC Braga – Disney+ Premium

12:45 p.m. | GNK Dinamo vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. | Young Boys vs. Lille – Disney+, ESPN 4

12:45 p.m. | Sturm Graz vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium

12:45 p.m. | FC Midtjylland vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | Friburgo vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Celta vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | O. Lyon vs. Go Ahead Eagles – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. | SK Brann vs. Fenerbahce – Disney+ Premium

3:00 p.m. | FC Porto vs. Malmö FF – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | FC Basel vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Celtic FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 2

3:00 p.m. | Panathinaikos vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium

3:00 p.m. | FCSB vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 7

  • Conference League – UEFA

12:45 p.m. | Breidablik UBK vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Fiorentina vs. Dynamo Kyiv – Disney+ Premium

12:45 p.m. | BK Häcken vs. AEK Larnaca – Disney+ Premium

12:45 p.m. | KF Shkendija vs. Slovam Bratislava – Disney+ Premium

12:45 p.m. | FC Noah vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Jagiellonia vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium

12:45 p.m. | FC Drita vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Samsunspor vs. AEK FC – Disney+ Premium

12:45 p.m. | FCU Craiova vs. Sparta Praha – Disney+ Premium

3:00 p.m. | HNK Rijeka vs. NK Celje – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Rapid Wien vs. AC Omonia – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Lech Poznan vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Aberdeen vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Lincoln Red vs. Sigma Olomuc – Disney+ Premium

3:00 p.m. | KuPS Lausanne Sport – Disney+ Premium

3:00 p.m. | BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Rakow Czestochowa vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium

