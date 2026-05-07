Real Madrid: Federico Valverde rompe su silencio tras incidente con Tchouaméni
Federico Valverde, referente del Real Madrid, se pronunció tras el altercado con Aurélien Tchouaméni en Valdebebas. El suceso derivó en expedientes disciplinarios y el traslado del uruguayo a un centro médico.
De acuerdo al parte médico difundido por el cuadro madrileño, debido a un traumatismo craneoencefálico, el volante cumplirá reposo de 10 a 14 días, quedando descartado para el clásico ante Barcelona.
El descargo del uruguayo
A través de sus plataformas digitales, el futbolista lamentó el contexto actual del equipo. Desmintió versiones de una agresión física, atribuyendo su lesión a un golpe fortuito durante una discusión.
“Lamento profundamente esta situación. Durante el altercado, impacté accidentalmente contra una mesa, lo que provocó un corte y la revisión hospitalaria obligatoria. Comprendo que se especule con una pelea intencional, pero eso jamás ocurrió”, aclaró el mediocampista.
Puntos clave del comunicado de Valverde
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Origen del conflicto: Atribuyó el roce al agotamiento físico y la frustración por los resultados deportivos.
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Crítica a las filtraciones: Lamentó que problemas internos del vestuario se difundan mediáticamente, señalando que la falta de títulos este año maximiza cualquier polémica.
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Desmentido de violencia: Aseguró que ni él ni su compañero intercambiaron golpes. Atribuyó la narrativa de una “pelea” a intereses externos por difamar su imagen.
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Compromiso con el club: El jugador admitió que la tensión acumulada lo llevó al límite, pero reiteró su lealtad a la institución y su pesar por no poder disputar el próximo encuentro por prescripción médica.
Federico Valverde finalizó poniéndose a total disposición de la directiva blanca para acatar las medidas que el club considere pertinentes tras la investigación interna.