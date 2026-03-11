Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 11 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 11 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Sporting Cristal vs Carabobo – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs O’Higgins – ESPN, Disney+

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs Arsenal – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Sporting – ESPN 5, Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Manchester City – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Chelsea – ESPN 2, Disney+

  • Concachampions – Concacaf

6:30 p.m. | Nashville vs Inter Miami – Disney+

8:30 p.m. | LA Galaxy vs Mount Pleasant – Disney+

10:30 pm. | San Diego vs Toluca – Disney+

  • Copa Libertadores Sub 20 – Conmebol

5:00 p.m. | Olimpia vs Palmeiras – DSports, DGO, Pluto TV

7:00 p.m. | Sporting Cristal vs Universidad Católica – DSports, DGO, Pluto TV

  • Primera División – Argentina

3:30 p.m. | Banfield vs Gimnasia LP – TyC Sports

3:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Rosario Central – Fanatiz

5:45 p.m. | Boca Juniors vs San Lorenzo – Disney+

8:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Barracas Central – TyC Sports

8:00 p.m. | Atlético Tucumán vs Aldovisi – Disney+

  • Serie A – Brasil

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Internacional – L1 Play

6:00 p.m. | Bahía vs Vitoria – L1 Play

7:30 p.m. | Flamengo vs Cruzeiro – Globo Internacional YouTube

7:30 p.m. | Corinthians vs Coritiba – L1 Play, L1 Max

