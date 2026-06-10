Lima: Cristhian Linares expone presunta estafa de joyería virtual tras meses de espera

Cristhian Linares denunció públicamente a la joyería virtual “18 Quilates”, luego de asegurar que pagó más de S/14 mil por dos cadenas y dos placas de oro que nunca recibió.

Según contó, encontró el negocio en Instagram, atraído por sus publicaciones, número de seguidores y cuenta verificada. Tras contactarse con los vendedores, realizó depósitos a nombre de Inversiones e Importaciones El Patrón López EIRL y de Pedro Augusto García Reátegui, quien se presentaba como dueño del negocio.

La entrega debía realizarse en 10 días, pero el plazo se extendió por meses. Cristhian asegura que solo recibió excusas relacionadas con el alza del precio del oro y supuestos retrasos en la fabricación. Incluso, afirma que le enviaban fotos y videos de joyas para mantener su confianza.

Sin embargo, el caso no sería aislado. Otro afectado, identificado como “Pepe”, denunció haber perdido más de US$50 mil en compras de joyas que tampoco llegaron a sus manos. Según su versión, tras los reclamos recibió explicaciones similares: presuntas suplantaciones de identidad y promesas de devolución que nunca se concretaron.

Los denunciantes aseguran que intentaron comunicarse con los responsables mediante WhatsApp y redes sociales, pero no obtuvieron respuestas.

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