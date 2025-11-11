Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Partidos de hoy, martes 11 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 11 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 11 DE NOVIEMBRE

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | Roma vs Valerenga Kvinner – ESPN 5, Disney

3:00 p.m. | Real Madrid vs Paris FC – Disney+

3:00 p.m. | St. Polten vs Chelsea – Disney+

3:00 p.m. | Lyon vs Wolsfburgo – Disney+

  • Mundial Sub 17 – FIFA

7:30 a.m. | Uganda vs Francia – DSports+, DGO

7:30 a.m. | Chile vs Canadá – Dsports, DGO

8:30 a.m. | Irlanda vs Paraguay – DSports 4, DGO

8:30 a.m. | Uzbekistán vs Panamá – DSports 6, DGO

9:45 a.m. | Nueva Zelanda vs Austria – DSports 4, DGO

9.45 a.m. | Burkina Faso vs Tayiistán – DSports 7, DGO

10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Malí – DSports 6, DGO

