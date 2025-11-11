Partidos de hoy, martes 11 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 11 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 11 DE NOVIEMBRE
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. | Roma vs Valerenga Kvinner – ESPN 5, Disney
3:00 p.m. | Real Madrid vs Paris FC – Disney+
3:00 p.m. | St. Polten vs Chelsea – Disney+
3:00 p.m. | Lyon vs Wolsfburgo – Disney+
- Mundial Sub 17 – FIFA
7:30 a.m. | Uganda vs Francia – DSports+, DGO
7:30 a.m. | Chile vs Canadá – Dsports, DGO
8:30 a.m. | Irlanda vs Paraguay – DSports 4, DGO
8:30 a.m. | Uzbekistán vs Panamá – DSports 6, DGO
9:45 a.m. | Nueva Zelanda vs Austria – DSports 4, DGO
9.45 a.m. | Burkina Faso vs Tayiistán – DSports 7, DGO
10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Malí – DSports 6, DGO