Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
- Liga Profesional – Argentina
6:00 p.m. Belgrano vs. San Martín SJ – Disney+ Premium
- Copa AUF – Uruguay
6:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV
- Liga Pro Serie B – Ecuador
3:30 p.m. Leones del Norte vs. Gualaceo – El Canal del Fútbol
3:30 p.m. Guayaquil City vs. San Antonio – El Canal del Fútbol