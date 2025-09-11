Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

  • Liga Profesional – Argentina

6:00 p.m. Belgrano vs. San Martín SJ – Disney+ Premium

  • Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV

  • Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Leones del Norte vs. Gualaceo – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Guayaquil City vs. San Antonio – El Canal del Fútbol

