Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

Liga Profesional – Argentina

6:00 p.m. Belgrano vs. San Martín SJ – Disney+ Premium

Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV

Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Leones del Norte vs. Gualaceo – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Guayaquil City vs. San Antonio – El Canal del Fútbol

