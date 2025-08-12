Temas
Partidos de hoy, martes 12 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 12 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 12 DE AGOSTO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Fortaleza vs Vélez – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs Sao Paulo – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Peñarol vs Racing – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Once Caldas vs Huracán – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | América de Cali vs Fluminense – DSports, DGO

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Mushuc Runa – ESPN 5, Disney+

  • Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | CD Águila vs CD Hércules – Disney+

9:00 p.m. | Antigua vs Plaza Amador Disney+

