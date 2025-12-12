Partidos de hoy, viernes 12 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 12 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Real Sociedad vs. Girona – Disney+ Premium, ESPN 2
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | US Lecce vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | FC Unión Berlín vs. RB Leipzig – Disney+ Premium, ESPN 5
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Angers vs. Nantes – Disney+ Premium