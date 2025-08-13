Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 13 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Cerro Porteño vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. | Flamengo vs. Internacional – Disney+ Premium, ESPN 2
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Bolívar vs. Cienciano – DSports, DGO
7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Universidad Católica – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. | U. de Chile vs. Independiente – DSports, DGO
- Supercopa de Europa – UEFA
2:00 p.m. | PSG vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN
- Copa Argentina
5:30 p.m. | Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. | Alianza FC vs. Managua FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. | CSD Municipal vs. Real España – Disney+ Premium