Deportes

Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 13 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. | Flamengo vs. Internacional – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Bolívar vs. Cienciano – DSports, DGO

7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Universidad Católica – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. | U. de Chile vs. Independiente – DSports, DGO

  • Supercopa de Europa – UEFA

2:00 p.m. | PSG vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN

  • Copa Argentina

5:30 p.m. | Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. | Alianza FC vs. Managua FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. | CSD Municipal vs. Real España – Disney+ Premium

