Partidos de hoy, martes 13 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 13 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 13 DE ENERO
- Serie Río de La Plata – Uruguay
4:15 p.m. | Huracán vs Cerro Porteño – Disney+
7:00 p.m. | Independiente vs Everton – ESPN, Disney
- Bundesliga – Alemania
12:30 p.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Hamburgo vs Bayer Leverkusen – Disney+
2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m.| Mainz vs Heidenheim – Disney+
- Copa Francia
3:00 p.m. | Bayeux vs Marsella – DSports, DGO
- Copa Italia
3:00 p.m. | Roma vs Torino – DSports 2, DGO
- EFL Carabao Cup – Inglaterra
3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City – ESPN, Disney+
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Necaxa vs Monterrey – Claro Sports, Pluto TV