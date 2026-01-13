Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, martes 13 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 13 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 13 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 13 DE ENERO

  • Serie Río de La Plata – Uruguay

4:15 p.m. | Huracán vs Cerro Porteño – Disney+

7:00 p.m. | Independiente vs Everton – ESPN, Disney

  • Bundesliga – Alemania

12:30 p.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Hamburgo vs Bayer Leverkusen – Disney+

2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m.| Mainz vs Heidenheim – Disney+

  • Copa Francia

3:00 p.m. | Bayeux vs Marsella – DSports, DGO

  • Copa Italia

3:00 p.m. | Roma vs Torino – DSports 2, DGO

  • EFL Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City – ESPN, Disney+

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs Monterrey – Claro Sports, Pluto TV

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo