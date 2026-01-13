Partidos de hoy, martes 13 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 13 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 13 DE ENERO

Serie Río de La Plata – Uruguay

4:15 p.m. | Huracán vs Cerro Porteño – Disney+

7:00 p.m. | Independiente vs Everton – ESPN, Disney

Bundesliga – Alemania

12:30 p.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Hamburgo vs Bayer Leverkusen – Disney+

2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m.| Mainz vs Heidenheim – Disney+

Copa Francia

3:00 p.m. | Bayeux vs Marsella – DSports, DGO

Copa Italia

3:00 p.m. | Roma vs Torino – DSports 2, DGO

EFL Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City – ESPN, Disney+

Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs Monterrey – Claro Sports, Pluto TV

