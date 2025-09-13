Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos – L1 Max
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II – L1 Max
7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – L1 Max
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Getafe vs. Real Oviedo – ESPN, Disney+
4:15 p.m. | Real Sociedad vs. Real Madrid – ESPN, Disney+
6:30 p.m. | Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés – ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Villarreal – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Arsenal vs. Nottingham Forest – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton – ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Bournemouth vs. Brighton – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Sunderland – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Everton vs. Aston Villa – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Fulham vs. Leeds – ESPN, Disney+
11:30 a.m. | West Ham vs. Tottenham – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Cagliari vs Parma Disney+ Premium
11:00 a.m. | Juventus vs Internazionale Disney+ Premium
1:45 p.m. | Fiorentina vs Napoli Disney+ Premium
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Union Berlin vs Hoffenheim Disney Plus Premium
8:30 a.m. | Freiburg vs Stuttgart Disney Plus Premium
8:30 a.m. | Wolfsburg vs Köln Disney Plus Premium
8:30 a.m. | Mainz 05 vs RB Leipzig Disney Plus Premium
8:30 a.m. | Heidenheim vs Borussia Dortmund Disney Plus Premium
11:30 a.m. | Bayern München vs Hamburger SV Disney Plus Premium
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Nice vs Nantes Disney+ Premium
14:05 p.m. | Auxerre vs Monaco Disney Plus Premium
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. | Godoy Cruz vs Barracas Central ESPN Premium
2:45 p.m. | Independiente vs Banfield TNT Sports
5:00 p.m. | Estudiantes vs River Plate ESPN Premium
7:15 p.m. | Sarmiento vs Aldosivi TNT Sports
- Brasileirão – Brasil
10:00 a.m. | Palmeiras vs Internacional Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
10:00 a.m. | Vasco da Gama vs Ceará Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
2:00 p.m. | Fortaleza vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
2:00 p.m. | Grêmio vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
7:00 p.m. | Fluminense vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Pachuca vs Cruz Azul TUDN, FOX, ViX
8:00 p.m. | Atlas vs Santos Laguna ViX, Amazon Prime Video
8:00 p.m. | Tigres UANL vs León Fox Soccer Plus, fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
10:00 p.m. | Toluca vs Puebla Tubi
10:15 p.m. | América vs Guadalajara Canal 5, TUDN
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | New England vs Toronto FC MLS Season Pass
6:30 p.m. | Atlanta United vs Columbus Crew MLS Season Pass
6:30 p.m. | Cincinnati vs Nashville SC MLS Season Pass
6:30 p.m. | Charlotte vs Inter Miami MLS Season Pass
6:30 p.m. | CF Montréal vs St. Louis City MLS Season Pass
6:30 p.m. | DC United vs Orlando City SC MLS Season Pass
7:30 p.m. | Seattle Sounders FC vs LA Galaxy MLS Season Pass
7:30 p.m. | SJ Earthquakes vs Los Angeles FC MLS Season Pass
7:30 p.m. | Chicago Fire vs New York City MLS Season Pass
7:30 p.m. | Dallas vs Austin MLS Season Pass
8:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union MLS Season Pass
8:30 p.m. | Colorado Rapids vs Houston Dynamo MLS Season Pass
8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Sporting KC MLS Season Pass
9:30 p.m. | Portland Timbers vs New York RB MLS Season Pass
9:30 p.m. | San Diego vs Minnesota United MLS Season Pass