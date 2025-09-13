Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos – L1 Max

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II – L1 Max

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – L1 Max

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Getafe vs. Real Oviedo – ESPN, Disney+

4:15 p.m. | Real Sociedad vs. Real Madrid – ESPN, Disney+

6:30 p.m. | Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Villarreal – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs. Nottingham Forest – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Bournemouth vs. Brighton – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Sunderland – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Everton vs. Aston Villa – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Fulham vs. Leeds – ESPN, Disney+

11:30 a.m. | West Ham vs. Tottenham – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Cagliari vs Parma Disney+ Premium

11:00 a.m. | Juventus vs Internazionale Disney+ Premium

1:45 p.m. | Fiorentina vs Napoli Disney+ Premium

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Union Berlin vs Hoffenheim Disney Plus Premium

8:30 a.m. | Freiburg vs Stuttgart Disney Plus Premium

8:30 a.m. | Wolfsburg vs Köln Disney Plus Premium

8:30 a.m. | Mainz 05 vs RB Leipzig Disney Plus Premium

8:30 a.m. | Heidenheim vs Borussia Dortmund Disney Plus Premium

11:30 a.m. | Bayern München vs Hamburger SV Disney Plus Premium

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Nice vs Nantes Disney+ Premium

14:05 p.m. | Auxerre vs Monaco Disney Plus Premium

  • Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. | Godoy Cruz vs Barracas Central ESPN Premium

2:45 p.m. | Independiente vs Banfield TNT Sports

5:00 p.m. | Estudiantes vs River Plate ESPN Premium

7:15 p.m. | Sarmiento vs Aldosivi TNT Sports

  • Brasileirão – Brasil

10:00 a.m. | Palmeiras vs Internacional Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

10:00 a.m. | Vasco da Gama vs Ceará Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

2:00 p.m. | Fortaleza vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

2:00 p.m. | Grêmio vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

7:00 p.m. | Fluminense vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Pachuca vs Cruz Azul TUDN, FOX, ViX

8:00 p.m. | Atlas vs Santos Laguna ViX, Amazon Prime Video

8:00 p.m. | Tigres UANL vs León Fox Soccer Plus, fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

10:00 p.m. | Toluca vs Puebla Tubi

10:15 p.m. | América vs Guadalajara Canal 5, TUDN

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | New England vs Toronto FC MLS Season Pass

6:30 p.m. | Atlanta United vs Columbus Crew MLS Season Pass

6:30 p.m. | Cincinnati vs Nashville SC MLS Season Pass

6:30 p.m. | Charlotte vs Inter Miami MLS Season Pass

6:30 p.m. | CF Montréal vs St. Louis City MLS Season Pass

6:30 p.m. | DC United vs Orlando City SC MLS Season Pass

7:30 p.m. | Seattle Sounders FC vs LA Galaxy MLS Season Pass

7:30 p.m. | SJ Earthquakes vs Los Angeles FC MLS Season Pass

7:30 p.m. | Chicago Fire vs New York City MLS Season Pass

7:30 p.m. | Dallas vs Austin MLS Season Pass

8:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union MLS Season Pass

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs Houston Dynamo MLS Season Pass

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Sporting KC MLS Season Pass

9:30 p.m. | Portland Timbers vs New York RB MLS Season Pass

9:30 p.m. | San Diego vs Minnesota United MLS Season Pass

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo