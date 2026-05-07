Valentina Valiente capítulo 45: ¡Complicación tras operación deja a todos preocupados!

Mientras los doctores revisaban el estado de salud de Macarena tras su desmayo, notaron que su pierna estaba fría y sin pulso, lo que encendió las alarmas en la clínica. La joven comenzó a desesperarse y aseguró que sintió que moría.

Los médicos actuaron rápidamente y descubrieron que había sufrido una isquemia transitoria, una complicación causada por el desplazamiento de los fragmentos de su fractura de fémur. Aunque la situación parecía grave, el doctor tranquilizó a la familia al explicar que no dejaría daños permanentes.

“En cirugías como esta, estos episodios pueden ocurrir”, señaló el especialista mientras continuaban monitoreando su evolución. Tras corregir la postura y liberar el vendaje, la circulación comenzó a regresar y Macarena finalmente pudo estabilizarse.

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