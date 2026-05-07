Valentina Valiente capítulo 45: ¡Macarena toca fondo en la clínica!

Macarena atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Tras el accidente que la dejó internada y con una grave lesión en la pierna, la joven recibe la visita de su doctora en la clínica, donde finalmente admite el profundo dolor emocional que viene cargando.

Sin ganas de comer y completamente desanimada, Macarena se quiebra al reconocer que siente que “nada vale la pena”. Incluso llega a confesar que, por momentos, piensa que hubiese sido mejor morir. La psicologa intenta hacerla reaccionar y le recuerda que debe asumir las consecuencias de sus actos, dejando de culpar a los demás por lo ocurrido.

Además, la doctora descubre que Macarena dejó su medicación, algo que podría empeorar aún más su estado emocional. Aunque la joven reconoce que una parte de ella no quiere salir “del hoyo negro”, también admite que desea sentirse bien nuevamente.

La conversación marca un momento clave para Macarena, quien deberá decidir si realmente está dispuesta a luchar por salir adelante.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!