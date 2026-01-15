Partidos de hoy, jueves 15 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 15 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 15 DE ENERO
- Serie Río de La Plata – Uruguay
4:15 p.m. | Progreso vs. Atlético Tucumán – Disney+ Premium, ESPN 5
7:00 p.m. | Olimpia vs. Colo Colo – Disney+ Premium
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Racing Santander vs. FC Barcelona – Movistar Deportes
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Hellas Verona vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN
2:45 p.m. | Como 1907 vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Augsburgo vs. Unión Berlín – Disney+ Premium