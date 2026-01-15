Temas
Deportes

Deportes
Partidos de hoy, jueves 15 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 15 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 15 DE ENERO

  • Serie Río de La Plata – Uruguay

4:15 p.m. | Progreso vs. Atlético Tucumán – Disney+ Premium, ESPN 5

7:00 p.m. | Olimpia vs. Colo Colo – Disney+ Premium

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Racing Santander vs. FC Barcelona – Movistar Deportes

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Hellas Verona vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. | Como 1907 vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Augsburgo vs. Unión Berlín – Disney+ Premium

