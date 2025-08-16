Partidos de hoy, sábado 16 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 16 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 16 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
12:30 p.m. | Mallorca vs. FC Barcelona – ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Alavés vs. Levante – D Sports 2, DGO
2:30 p.m. | Valencia vs. Real Sociedad – D Sports, DGO
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Aston Villa vs. Newcastle – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Sunderland vs. West Ham – Disney+
9:00 a.m. | Tottenham vs. Burnley – Disney+
9:00 a.m. | Brighton vs. Fulham – ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Wolverhampton vs. Manchester City – Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Lens vs. Olympique Lyon – ESPN 3, Disney+
12:00 p.m. | AS Mónaco vs. Le Havre – Disney+
2:05 p.m. | Niza vs. Toulouse – TV5 Monde, Disney+
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Ceará vs. Bragantino – Fanatiz
2:00 p.m. | Fluminense vs. Fortaleza – Fanatiz
4:30 p.m. | Sport Recife vs. Sao Paulo – Fanatiz
4:30 p.m. | Vitória vs. Juventude – Fanatiz
7:00 p.m. | Corinthians vs. Bahía – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
12:15 p.m. | Platense vs. San Lorenzo – TyC Sports Internacional, Fanatiz
2:15 p.m. | Huracán vs. Argentinos Juniors – TyC Sports Internacional, Fanatiz
4:30 p.m. | Rosario Central vs. Deportivo Riestra – TyC Sports Internacional, Fanatiz
6:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Independiente – TyC Sports Internacional, Fanatiz
- MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. | New York RB vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | CF Montreal vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | New England Revolution vs. LAFC – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | Orlando City vs. Sporting Kansas City – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | Toronto FC vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Austin FC vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Minnesota United vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Chicago Fire vs. St. Louis City – MLS Season Pass (Apple TV)
8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)
9:30 p.m. | Portland Timbers vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)