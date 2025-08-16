Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 16 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 16 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 16 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

12:30 p.m. | Mallorca vs. FC Barcelona – ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Alavés vs. Levante – D Sports 2, DGO

2:30 p.m. | Valencia vs. Real Sociedad – D Sports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Aston Villa vs. Newcastle – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Sunderland vs. West Ham – Disney+

9:00 a.m. | Tottenham vs. Burnley – Disney+

9:00 a.m. | Brighton vs. Fulham – ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Wolverhampton vs. Manchester City – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Lens vs. Olympique Lyon – ESPN 3, Disney+

12:00 p.m. | AS Mónaco vs. Le Havre – Disney+

2:05 p.m. | Niza vs. Toulouse – TV5 Monde, Disney+

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Ceará vs. Bragantino – Fanatiz

2:00 p.m. | Fluminense vs. Fortaleza – Fanatiz

4:30 p.m. | Sport Recife vs. Sao Paulo – Fanatiz

4:30 p.m. | Vitória vs. Juventude – Fanatiz

7:00 p.m. | Corinthians vs. Bahía – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

12:15 p.m. | Platense vs. San Lorenzo – TyC Sports Internacional, Fanatiz

2:15 p.m. | Huracán vs. Argentinos Juniors – TyC Sports Internacional, Fanatiz

4:30 p.m. | Rosario Central vs. Deportivo Riestra – TyC Sports Internacional, Fanatiz

6:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Independiente – TyC Sports Internacional, Fanatiz

  • MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | New York RB vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | CF Montreal vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. LAFC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Orlando City vs. Sporting Kansas City – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Toronto FC vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. St. Louis City – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Portland Timbers vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo