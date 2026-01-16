Partidos de hoy, viernes 16 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 16 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 16 DE ENERO
- Serie Río de La Plata – Uruguay
7:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Independiente – Disney+ Premium, ESPN 5
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Espanyol vs. Girona – DGO, DSports
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Atalanta – Disney+ Premium
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
1:00 p.m. | AS Monaco vs. Lorient – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | PSG vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN