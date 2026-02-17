Partidos de hoy, martes 17 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 17 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 17 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Carabobo vs Huachipato – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Sporting Cristal – ESPN, Disney+
7.30 p.m. | Liverpool vs Medellín – ESPN 2, Disney+
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Galatasaray vs Juventus – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Monaco vs PSG – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Benfica vs Real Madrid – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Atalanta – ESPN 5, Disney+
- Champions League Elite – AFC
7:15 a.m. | Burinam United vs Shanghái Shengua – Disney+
11:00 a.m. | Al Sadd vs Al Ittihad – Disney+
- Concachampions – Concacaf
8:00 p.m. | Atlético Ottawa vs Nashville – Disney+
10:00 p.m. | Real España vs Los Angeles FC – Disney+
- Copa – Argentina
3:00 p.m. | Aldosivi vs San Miguel – TyC Sports
5:45 p.m. | Tigre vs Claypole – TyC Sports
8:00 p.m. | River Plate vs Ciudad de Bolívar – TyC Sports