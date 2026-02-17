Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 17 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 17 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 17 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 17 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Carabobo vs Huachipato – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Sporting Cristal – ESPN, Disney+

7.30 p.m. | Liverpool vs Medellín – ESPN 2, Disney+

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Galatasaray vs Juventus – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Monaco vs PSG – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Benfica vs Real Madrid – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Atalanta – ESPN 5, Disney+

  • Champions League Elite – AFC

7:15 a.m. | Burinam United vs Shanghái Shengua – Disney+

11:00 a.m. | Al Sadd vs Al Ittihad – Disney+

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | Atlético Ottawa vs Nashville – Disney+

10:00 p.m. | Real España vs Los Angeles FC – Disney+

  • Copa – Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs San Miguel – TyC Sports

5:45 p.m. | Tigre vs Claypole – TyC Sports

8:00 p.m. | River Plate vs Ciudad de Bolívar – TyC Sports

