JNE define reglas y temas para los debates de la segunda vuelta presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los representantes de Fuerza Popular y Perú Libre acordaron la estructura, temas y dinámica de los debates que se desarrollarán el 24 y 31 de mayo, en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026. Los encuentros reunirán tanto a los equipos técnicos como a los candidatos presidenciales y serán transmitidos a nivel nacional.

El primer evento se realizará el domingo 24 de mayo a las 8:00 p.m. en el local del JNE, ubicado en Jesús María. Allí participarán los equipos técnicos de ambas organizaciones políticas, que presentarán a un especialista por cada uno de los cinco ejes temáticos establecidos: infraestructura; reforma del Estado; agricultura y medio ambiente; economía y generación de empleo; y salud, juventud y deportes.

Cada bloque contará con intervenciones de los representantes designados y espacios para réplicas y comentarios. El debate será moderado por periodistas seleccionados por el organismo electoral y tendrá una duración aproximada de dos horas.

El director de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del JNE, Carlos Vilela, señaló que los acuerdos fueron alcanzados luego de reuniones de coordinación entre las agrupaciones políticas y el ente electoral. Asimismo, precisó que el objetivo es garantizar un intercambio ordenado de propuestas y permitir que la ciudadanía conozca con mayor detalle los planes de gobierno de ambas fórmulas presidenciales.

El JNE también informó que los ciudadanos podrán enviar preguntas a través de una plataforma virtual habilitada por la institución. Las interrogantes seleccionadas formarán parte de los bloques temáticos durante el debate presidencial.

Debate presidencial será el 31 de mayo en Lima

El debate entre los candidatos presidenciales se llevará a cabo el sábado 31 de mayo a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aspirantes de Fuerza Popular y Perú Libre respectivamente, discutirán sobre cuatro temas centrales: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

La metodología acordada será mixta. En una primera etapa, cada candidato responderá preguntas formuladas por un panel de periodistas. Luego se desarrollará un bloque de “panel de debates”, donde ambos postulantes podrán intercambiar ideas cara a cara durante tres minutos por intervención.

El encuentro comenzará con una pregunta ciudadana vinculada a cada tema y cada organización política tendrá espacios para presentar documentos y comunicados. Al finalizar, los candidatos dispondrán de dos minutos para emitir un mensaje de cierre dirigido a la ciudadanía. El debate presidencial tendrá una duración estimada de una hora y cuarenta minutos.

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