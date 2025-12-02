Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Partidos de hoy, martes 2 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 2 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 2 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 2 DE DICIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

8:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Bournemouth vs Everton – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Fulham vs Manchester City – ESPN, Disney+

3:15 p.m. | Newcastle vs Tottenham – Disney+

  • Copa Italia

3:00 p.m. | Juventus vs Udinese – Dsports+

  • Copa Alemana

12:00 p.m. | Hertha Berlín vs Kaiserslautern – Disney+

12:00 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli – Disney+

3:00 p.m. | RB Leipzig vs Magdeburg – Disney+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Leverkusen – ESPN 3, Disney+

  • Serie A – Brasil

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Mirassol – L1 Play

7:30 p.m. | Gremio vs Fluminense – L1 Play

  • Women Championship – Concacaf

3:00 p.m. | Cuba vs San Cristóbal y Nieves – Disney+

6:00 p.m. | República Dominicana vs Surinam – Disney+

8:30 p.m. | El Salvador vs Honduras – Disney+

