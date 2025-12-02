Partidos de hoy, martes 2 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 2 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 2 DE DICIEMBRE
- Liga 1 – Perú
8:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Bournemouth vs Everton – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Fulham vs Manchester City – ESPN, Disney+
3:15 p.m. | Newcastle vs Tottenham – Disney+
- Copa Italia
3:00 p.m. | Juventus vs Udinese – Dsports+
- Copa Alemana
12:00 p.m. | Hertha Berlín vs Kaiserslautern – Disney+
12:00 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli – Disney+
3:00 p.m. | RB Leipzig vs Magdeburg – Disney+
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Leverkusen – ESPN 3, Disney+
- Serie A – Brasil
5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Mirassol – L1 Play
7:30 p.m. | Gremio vs Fluminense – L1 Play
- Women Championship – Concacaf
3:00 p.m. | Cuba vs San Cristóbal y Nieves – Disney+
6:00 p.m. | República Dominicana vs Surinam – Disney+
8:30 p.m. | El Salvador vs Honduras – Disney+