Partidos de hoy, lunes 2 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, lunes 2 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, LUNES 2 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Mallorca vs Sevilla – ESPN 2, Disney+
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Sunderland vs Burnley – ESPN 4, Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Udinese vs Roma – ESPN 5, Disney+
- Liga Profesional – Argentina
3:30 p.m. | Gimnasia vs Aldosivi – TyC Sports
5:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Estudiantes – Fanatiz
5:45 p.m. | Tigre vs Racing – TyC Sports
8:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Gimnasia de Mendonza – TyC Sports
8:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Belgrano – Disney+