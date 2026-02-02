Temas
Deportes

Partidos de hoy, lunes 2 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, lunes 2 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, lunes 2 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, LUNES 2 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Mallorca vs Sevilla – ESPN 2, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Sunderland vs Burnley – ESPN 4, Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Udinese vs Roma – ESPN 5, Disney+

  • Liga Profesional – Argentina

3:30 p.m. | Gimnasia vs Aldosivi – TyC Sports

5:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Estudiantes – Fanatiz

5:45 p.m. | Tigre vs Racing – TyC Sports

8:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Gimnasia de Mendonza – TyC Sports

8:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Belgrano – Disney+

