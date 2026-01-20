Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 20 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 20 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 20 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 20 DE ENERO

  • Amistosos – Perú

10:00 a.m. | Universitario vs. FBC Melgar – YouTube Universitario TVU

  • Champions League – UEFA

10:30 a.m. | FC Kairat vs. Brujas – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Inter de Milán vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Villarreal vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. | Real Madrid vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Copenhague vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. | Tottenham vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | Sporting CP vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 7

  • FA Cup – Inglaterra

2:45 p.m. | Salford City vs. Swindon Town – Disney+ Premium

  • Serie Río de La Plata

6:00 p.m. | Miramar Misiones vs. Colón – Disney+ Premium, ESPN

8:15 p.m. | Cerro Largo vs. Concepción – Disney+ Premium

