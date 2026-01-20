Partidos de hoy, martes 20 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 20 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 20 DE ENERO
- Amistosos – Perú
10:00 a.m. | Universitario vs. FBC Melgar – YouTube Universitario TVU
- Champions League – UEFA
10:30 a.m. | FC Kairat vs. Brujas – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Inter de Milán vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Villarreal vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | Real Madrid vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Copenhague vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN 6
3:00 p.m. | Tottenham vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Sporting CP vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 7
- FA Cup – Inglaterra
2:45 p.m. | Salford City vs. Swindon Town – Disney+ Premium
- Serie Río de La Plata
6:00 p.m. | Miramar Misiones vs. Colón – Disney+ Premium, ESPN
8:15 p.m. | Cerro Largo vs. Concepción – Disney+ Premium