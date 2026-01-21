Temas
Deportes

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 21 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 21 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 21 DE ENERO

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Qarabag FK vs. Eintrach Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. | Galatasaray vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Newcastle vs. PSV Eindhoven – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. | Slavia Praga vs. Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Juventus vs. Benfica – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. | Bayern Munich vs. Saint-Gilloise – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Chelsea vs. Pafos FC – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | O. Marsella vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | Atalanta vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4

  • Torneo Carioca – Brasil

7:30 p.m. | Flamengo vs. Vasco da Gama – Flamengo TV YouTube

  • Copa Argentina

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs. Midland – TyC Sports

  • Serie Río de La Plata

7:00 p.m. | Peñarol vs. Colo Colo – Disney+ Premium, ESPN

