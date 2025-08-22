Partidos de hoy, viernes 22 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 22 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 22 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
2:30 p.m. Real Betis vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 4
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. West Ham vs. Chelsea – Disney+ Premium
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig – Disney+, ESPN
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. PSG vs. Angers – Disney+ Premium, ESPN 5
- Liga Profesional – Argentina
1:30 p.m. Barracas Central vs. Defensa y Justicia – TyC Sports
6:00 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – Disney+ Premium