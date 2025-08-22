Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 22 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 22 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 22 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

2:30 p.m. Real Betis vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 4

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. West Ham vs. Chelsea – Disney+ Premium

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig – Disney+, ESPN

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. PSG vs. Angers – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. Barracas Central vs. Defensa y Justicia – TyC Sports

6:00 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – Disney+ Premium

