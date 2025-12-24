Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 24 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE
- Copa Africana de Naciones – CAF
07:30 a.m. | Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial
10:00 a.m. | Argelia vs. Sudán
12:30 p.m. | Costa de Marfil vs. Mozambique
3:00 p.m. | Camerún vs. Gabón – Claro Sports, Claro Sports YouTube
- Champions League Elite – AFC
11:00 a.m. | Al Nassr vs. Al-Zawraa SC – Disney+ Premium