Partidos de hoy, martes 24 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 24 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 24 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Huachipato vs Carabobo – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Medellín vs Liverpool – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Sporting Cristal vs 2 de Mayo – ESPN, Disney+
- Champions League – Uefa
12:45 p.m. | Atlético de Madrid vs Brujas – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Inter vs Bodo Glim – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Leverkusen vs Olympiacos – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Newcastle vs Qarabag – ESPN, Disney+
- Liga Profesional de Fútbol – Argentina
3:00 p.m. | Platense vs Defensa y Justicia – ESPN, Disney+
5:15 p.m. | San Lorenzo vs Instituto – ESPN, Disney+
5:45 p.m. | Central Córdoba vs Talleres – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Belgrano vs Atlético Tucumán – ESPN, Disney+
8:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Independiente – ESPN, Disney+