Deportes

Partidos de hoy, martes 24 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 24 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 24 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 24 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Huachipato vs Carabobo – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Medellín vs Liverpool – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Sporting Cristal vs 2 de Mayo – ESPN, Disney+

  • Champions League – Uefa

12:45 p.m. | Atlético de Madrid vs Brujas – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Inter vs Bodo Glim – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Leverkusen vs Olympiacos – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Newcastle vs Qarabag – ESPN, Disney+

  • Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. | Platense vs Defensa y Justicia – ESPN, Disney+

5:15 p.m. | San Lorenzo vs Instituto – ESPN, Disney+

5:45 p.m. | Central Córdoba vs Talleres – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Belgrano vs Atlético Tucumán – ESPN, Disney+

8:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Independiente – ESPN, Disney+

