Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 25 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Barcelona SC – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Botafogo vs Nacional Potosí – ESPN, Disney+

  • Champions League – UEFA

3:00 p.m. | Real Madrid vs Benfica – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Atalanta vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Mónaco – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Juventus vs Galatasaray – ESPN, Disney+

  • Copa de Campeones – Concacaf

7:00 p.m. | Cincinnati vs. Universidad O&M – Disney Plus

9:20 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés – Disney Plus

11:30 p.m. | LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito – Disney Plus

