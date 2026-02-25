Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 25 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Barcelona SC – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Botafogo vs Nacional Potosí – ESPN, Disney+
- Champions League – UEFA
3:00 p.m. | Real Madrid vs Benfica – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Atalanta vs Borussia Dortmund – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | PSG vs Mónaco – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Juventus vs Galatasaray – ESPN, Disney+
- Copa de Campeones – Concacaf
7:00 p.m. | Cincinnati vs. Universidad O&M – Disney Plus
9:20 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés – Disney Plus
11:30 p.m. | LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito – Disney Plus