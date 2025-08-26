Partidos de hoy, martes 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 26 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 26 DE AGOSTO

Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Kairat vs Celtic – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt – ESPN4, Disney+ Premium

2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja – ESPN, Disney+

Inglaterra – Copa de la Liga

1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon

1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United

1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic

1:45 p.m. | Burnley vs Derby County

1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford

1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City

1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City

1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham

1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town

1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle

1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United

1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale

1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton

1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County

1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town

1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City

1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers

1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United

1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers

Copa Alemana – Alemania

1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart – ESPN, Disney+

