Partidos de hoy, martes 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 26 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 26 DE AGOSTO
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Kairat vs Celtic – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt – ESPN4, Disney+ Premium
2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja – ESPN, Disney+
- Inglaterra – Copa de la Liga
1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon
1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic
1:45 p.m. | Burnley vs Derby County
1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford
1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City
1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City
1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham
1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town
1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle
1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United
1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale
1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton
1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County
1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town
1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City
1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers
1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United
1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
- Copa Alemana – Alemania
1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart – ESPN, Disney+