Deportes

Partidos de hoy, martes 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 26 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 26 DE AGOSTO

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Kairat vs Celtic – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Sturn vs Bodo Glimt – ESPN4, Disney+ Premium

2:00 p.m. | Pafos vs Estrella Roja – ESPN, Disney+

  • Inglaterra – Copa de la Liga

1:00 p.m. | Reading vs AFC Wimbledon

1:30 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs West Ham United

1:30 p.m. | Cambridge United vs Charlton Athletic

1:45 p.m. | Burnley vs Derby County

1:45 p.m. | AFC Bournemouth vs Brentford

1:45 p.m. | Burton Albion vs Lincoln City

1:45 p.m. | Stoke City vs Bradford City

1:45 p.m. | Preston North End vs Wrexham

1:45 p.m. | Sunderland vs Huddersfield Town

1:45 p.m. | Swansea City vs Plymouth Argyle

1:45 p.m. | Barnsley vs Rotherham United

1:45 p.m. | Birmingham City vs Port Vale

1:45 p.m. | Norwich City vs Southampton

1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Stockport County

1:45 p.m. | Cardiff City vs Cheltenham Town

1:45 p.m. | Millwall vs Coventry City

1:45 p.m. | Bromley vs Wycombe Wanderers

1:45 p.m. | Sheffield Wednesday vs Leeds United

1:45 p.m. | Accrington Stanley vs Doncaster Rovers

  • Copa Alemana – Alemania

1:45 p.m. | Eintracht Braunschweig vs Stuttgart – ESPN, Disney+

