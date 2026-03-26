Partidos de hoy, jueves 26 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
- Repechaje Mundial 2026 – FIFA
12:00 p.m. | Turquía vs. Rumanía – ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Disney+
2:45 p.m. | Italia vs. Irlanda del Norte – ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Gales vs. Bosnia Herzegovina – ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | República Checa vs. Irlanda – Disney+
2:45 p.m. | Ucrania vs. Suecia – Disney+
2:45 p.m. | Polonia vs. Albania – Disney+
2:45 p.m. | Eslovaquia vs. Kosovo – Disney+
5:00 p.m. | Bolivia vs. Surinam – D Sports, DGO
10:00 p.m. | Nueva Caledonia vs. Jamaica – D Sports, DGO
- Nations League – UEFA
12:00 p.m. | Gibraltar vs. Letonia – Disney+
12:00 p.m. | Malta vs. Luxemburgo – Disney+
- Amistosos internacionales – FIFA
10:00 a.m. | Moldavia vs. Lituania – Disney+
12:00 p.m. | Chipre vs. Bielorrusia – Disney+
12:00 p.m. | Georgia vs. Israel – Disney+
3:00 p.m. | Brasil vs. Francia – Disney+
- Liga Profesional – Argentina
7:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Lanús – TyC Sports Internacional, Fanatiz
- FIFA Series
6:30 a.m. | Aruba vs. Macao – DAZN
9:30 a.m. | Tanzania vs. Liechtenstein – DAZN
10:00 p.m. | Chile vs. Cabo Verde – DAZN