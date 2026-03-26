Deportes

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 26 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 26 DE MARZO

  • Repechaje Mundial 2026 – FIFA

12:00 p.m. | Turquía vs. Rumanía – ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Disney+

2:45 p.m. | Italia vs. Irlanda del Norte – ESPN, Disney+

2:45 p.m. | Gales vs. Bosnia Herzegovina – ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | República Checa vs. Irlanda – Disney+

2:45 p.m. | Ucrania vs. Suecia – Disney+

2:45 p.m. | Polonia vs. Albania – Disney+

2:45 p.m. | Eslovaquia vs. Kosovo – Disney+

5:00 p.m. | Bolivia vs. Surinam – D Sports, DGO

10:00 p.m. | Nueva Caledonia vs. Jamaica – D Sports, DGO

  • Nations League – UEFA

12:00 p.m. | Gibraltar vs. Letonia – Disney+

12:00 p.m. | Malta vs. Luxemburgo – Disney+

  • Amistosos internacionales – FIFA

10:00 a.m. | Moldavia vs. Lituania – Disney+

12:00 p.m. | Chipre vs. Bielorrusia – Disney+

12:00 p.m. | Georgia vs. Israel – Disney+

3:00 p.m. | Brasil vs. Francia – Disney+

  • Liga Profesional – Argentina

7:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Lanús – TyC Sports Internacional, Fanatiz

  • FIFA Series

6:30 a.m. | Aruba vs. Macao – DAZN

9:30 a.m. | Tanzania vs. Liechtenstein – DAZN

10:00 p.m. | Chile vs. Cabo Verde – DAZN

