José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Deportes

Partidos de hoy, sábado 3 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 3 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 3 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 3 DE ENERO

  • LaLiga – España

08:00 a.m. | Celta vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 3

10:15 a.m. | Osasuna vs. Athletic Club – DSports, DGO

12:30 p.m. | Elche vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | Espanyol vs. FC Barcelona – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. | Aston Villa vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | Wolverhampton vs. West Ham – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Brighton vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN

12:30 p.m. | Bournemouth vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

06:30 a.m. | Como 1907 vs. Udinese – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Sassuolo vs. Parma – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Genoa vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. | Juventus vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. | Atalanta vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. AS Monaco vs. O. Lyon – Disney+ Premium

1:00 p.m. Nice vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:05 p.m. Lille vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5Monde

