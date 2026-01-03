Partidos de hoy, sábado 3 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 3 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 3 DE ENERO
- LaLiga – España
08:00 a.m. | Celta vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 3
10:15 a.m. | Osasuna vs. Athletic Club – DSports, DGO
12:30 p.m. | Elche vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | Espanyol vs. FC Barcelona – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. | Aston Villa vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | Wolverhampton vs. West Ham – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Brighton vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN
12:30 p.m. | Bournemouth vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
06:30 a.m. | Como 1907 vs. Udinese – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Sassuolo vs. Parma – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Genoa vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. | Juventus vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. | Atalanta vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. AS Monaco vs. O. Lyon – Disney+ Premium
1:00 p.m. Nice vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:05 p.m. Lille vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5Monde