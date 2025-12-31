Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 31 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Sudán vs. Burkina Faso
11:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs. Argelia
2:00 p.m. | Mozambique vs. Camerún
2:00 p.m. | Gabón vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube