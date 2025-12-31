Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 31 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Sudán vs. Burkina Faso

11:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs. Argelia

2:00 p.m. | Mozambique vs. Camerún

2:00 p.m. | Gabón vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube

