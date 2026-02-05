Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Juventud vs U. Católica – ESPN, Disney+
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol
4:00 p.m. | Brasil vs Ecuador – DSports, DGO
4:00 p.m. | Bolivia vs Perú – DSports, DGO
- Copa Italia
3:00 p.m. | Atalanta vs Juventus – DSports, DGO
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Real Betis vs Atlético de Madrid
- Serie A – Brasil
5:00 p.m. | Bahía vs Fluminense – L1 Play
6:00 p.m. | Vasco da Gama vs Chapecoense – L1 Play
7:30 p.m. | Cruzeiro vs Coritiba – L1 Play
- Copa Argentina
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú – TyC Sports
7:15 p.m. | Barracas Central vs Temperley – TyC Sports