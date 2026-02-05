Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Juventud vs U. Católica – ESPN, Disney+

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Brasil vs Ecuador – DSports, DGO

4:00 p.m. | Bolivia vs Perú – DSports, DGO

  • Copa Italia

3:00 p.m. | Atalanta vs Juventus – DSports, DGO

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Real Betis vs Atlético de Madrid

  • Serie A – Brasil

5:00 p.m. | Bahía vs Fluminense – L1 Play

6:00 p.m. | Vasco da Gama vs Chapecoense – L1 Play

7:30 p.m. | Cruzeiro vs Coritiba – L1 Play

  • Copa Argentina

5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú – TyC Sports

7:15 p.m. | Barracas Central vs Temperley – TyC Sports

